次世代半導体などを製造するマイクロンメモリジャパンの県内初となるオフィスが東広島市に開設されました。 東広島市内に新たに開設されたのは最先端の半導体メモリ「ＤＲＡＭ」などを製造するマイクロンメモリジャパンのオフィスです。 マイクロンは生産拠点として２０２２年から市内の工場で量産を始めましたが、今回、体制強化に伴い新たな拠点を設けました。 このオフィスでは開発エンジニアら約３００人が働く予定で、地域