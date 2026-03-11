SNS更新野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が11日、インスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝を戦うマイアミの地へ、渡米したことを報告した。大谷は「1番・指名打者」でグループリーグ3試合に先発出場。6日のチャイニーズ・タイペイ戦で2023年3月12日の1次ラウンド・豪州戦（東京ドーム）以来、1090日ぶりなる一発をグランドスラムで飾った。7日の韓国戦では、1点ビハ