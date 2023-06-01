大谷翔平がストーリーズを更新■日本 9ー0 チェコ（10日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は10日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・チェコ戦に勝利した。日付が変わり、大谷翔平投手はインスタグラムのストーリーズを更新。WBC連覇を目指すチームへのメッセージが寄せられた横断幕を公開した。試合後に大谷が届けた怒涛の更新ラッシュ、日付が変わった11日午前1時30分頃