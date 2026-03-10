豪州代表の主将・ケネリーの愛娘が話題■韓国 7ー2 オーストラリア（9日・東京ドーム）豪州代表は9日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で韓国代表に2-7で敗れ、1次ラウンド敗退が決まった。あと1点で逃した2大会連続の準々決勝進出。ネット上では、試合直後に中継で映った“1人の少女”の涙が話題となっている。その少女とは、この大会限りでの代表引退を表明している豪州代表の