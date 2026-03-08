俳優・アーティストののんが５日、オフィシャルブログを更新。フランス・パリでの美術館訪問の様子を公開し、ファンから反響が寄せられている。 この日、「インプット」と題してブログを更新。のんは「Collection Pinault」と記し、「パリの思い出です。とても素敵な展示と素晴らしい建築でした」とパリ中心部にある美術館 「ブルス・ドゥ・コメルス（ピノー・コレクション）」を訪れた際の写真を複数枚公開。 ベージュのコート