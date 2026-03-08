のん、フランス・パリの美術館での″インプット時間″公開
俳優・アーティストののんが５日、オフィシャルブログを更新。フランス・パリでの美術館訪問の様子を公開し、ファンから反響が寄せられている。
この日、「インプット」と題してブログを更新。のんは「Collection Pinault」と記し、「パリの思い出です。とても素敵な展示と素晴らしい建築でした」とパリ中心部にある美術館 「ブルス・ドゥ・コメルス（ピノー・コレクション）」を訪れた際の写真を複数枚公開。
ベージュのコートにワイドデニムを合わせた大人カジュアルな装いで、歴史ある建築物の前で佇むのんの姿や自然体の表情を見せながら美術館内部の壮麗な階段、 円形の展示空間、天井のドーム装飾など館内を巡る姿となっている。
また、ドーム天井を背景にした自撮りショットは、柔らかな笑顔と透明感のある表情が際立ち、アートに触れる穏やかな時間を感じさせる。
最後には「#パリ」「#観光」とハッシュタグを添え、旅先での“インプット時間”を満喫した様子を伝えブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「絵になる」「のんちゃんのインプット壮大」「かわいい！！！」「大理石に引けを取らない格好良さだじぇ」「素晴らしい」「パリの建築物と似合いますね」「カワイイし、キレイ」「美と美の出会い」「まるでフランス映画の一場面のような美しさ」「良い表情」などの声が寄せられている。
この日、「インプット」と題してブログを更新。のんは「Collection Pinault」と記し、「パリの思い出です。とても素敵な展示と素晴らしい建築でした」とパリ中心部にある美術館 「ブルス・ドゥ・コメルス（ピノー・コレクション）」を訪れた際の写真を複数枚公開。
また、ドーム天井を背景にした自撮りショットは、柔らかな笑顔と透明感のある表情が際立ち、アートに触れる穏やかな時間を感じさせる。
最後には「#パリ」「#観光」とハッシュタグを添え、旅先での“インプット時間”を満喫した様子を伝えブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「絵になる」「のんちゃんのインプット壮大」「かわいい！！！」「大理石に引けを取らない格好良さだじぇ」「素晴らしい」「パリの建築物と似合いますね」「カワイイし、キレイ」「美と美の出会い」「まるでフランス映画の一場面のような美しさ」「良い表情」などの声が寄せられている。