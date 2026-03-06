台湾戦に「1番・指名打者」で先発出場■チャイニーズ・タイペイ ー 日本（6日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手が6日、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、チャイニーズ・タイペイ戦に出場。2回の第2打席で先制の満塁アーチを放った。東京ドームは大歓声に包まれた。1死満塁で迎えた2回の第2打席、大谷の一振りが試合を動かした。4球目のカーブを捉える