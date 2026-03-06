2月27日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの西川愛也選手にインタビューした模様を放送した。今年の目標、打破していきたいことについて訊いた。 ――昨シーズンはリーグ4位の134安打、リーグトップの64得点、リーグ3位タイの25盗塁でした。攻撃面を振り返ってみていかがですか？西川「先頭打者として立つことが多かったのですが、やはり僕が波に乗っていかないとチ