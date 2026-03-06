2月27日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの西川愛也選手にインタビューした模様を放送した。今年の目標、打破していきたいことについて訊いた。

――昨シーズンはリーグ4位の134安打、リーグトップの64得点、リーグ3位タイの25盗塁でした。攻撃面を振り返ってみていかがですか？

西川「先頭打者として立つことが多かったのですが、やはり僕が波に乗っていかないとチームも波に乗ってこないので、責任は感じました」

――出塁率は.318でしたが、その辺りはどう評価されていますか？

西川「打率に対してもう少し出塁率はほしいですし、もっとチームが点を取るには僕が塁に出て、うしろの打者に返してもらうのが1番いいと思うので、出塁率もあげていけるようにやっていきたいです」

――今年の目標は何でしょうか？

西川「全試合出場と最多安打を取ることです」

――目標にあげた全試合出場、最多安打への想いを聞かせてください。

西川「全試合出場、タイトルを獲得しないと、レギュラーと呼べる存在にはなれないと思うので、しっかりタイトルを獲得してレギュラーに近づけるように頑張ります」

――今シーズンは野手のリーダー的な役割になるかと思いますが、ご自身的にはいかがですか？

西川「僕だけというより、チーム全員でリーダーの意識を持っていけたらいいなと思っています」

――1軍キャンプに若い選手も増えたかと思いますが、チームの雰囲気はどう感じていますか？

西川「みんな燃えているんじゃないですか（笑）」

――1番燃えているのは西川愛也選手でしょうね。

西川「優勝したいですね。僕が入団して1年目は優勝したのですが、そこからBクラスも増えてきたので、『僕を取ってよかった』と思ってもらえるように頑張りたいです」

――本番に向けて、練習試合、オープン戦はどういったスタンスで臨んでいきたいですか？

西川「オープン戦とか関係なく、実践なので開幕同様に投手と1対1の勝負をしっかり勝てるようにといったところです」

――打順としては1番ですから、リードオフマン、切り込み隊長というところで意気込みはいかがですか？

西川「打順はチームの兼ね合いもあるのでまだ決まってはいないのですが、役を与えられたらしっかり仕事ができるようにやっていきたいです」

――今年のチームスローガンは「打破」ですが、自分が打破していきたいことはありますか？

西川「昨シーズンはケガで全試合出場ができなかったので、 全試合出場ができるように打破していきたいです」

――ライオンズファン、ライオンズエクスプレスのリスナーにメッセージをお願いします。

西川「いつも応援ありがとうございます。今年は絶対に優勝して、ファンのみなさんと喜びを分かち合えるように頑張ります。今年も応援をよろしくお願いします」

※インタビュアー：文化放送・高橋将市アナウンサー