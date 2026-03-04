県立総合看護学校の卒業式が3月4日に行われ、看護師の卵107人が門出の日を迎えました。県立総合看護学校では4日、第一・第二看護学科と准看護学科をあわせ、21歳から49歳までの107人が卒業を迎えました。式では卒業生ひとりひとりの名前が読み上げられたあと、各学科の代表に卒業証書が手渡されました。このあと、頭師正彦校長が「理想とする看護を追い続け、頼もしい人間となって再会できることを祈っています」と激励したのに対