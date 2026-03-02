侍ジャパンに合流…時差ボケは「今めっちゃ汗かいている」野球日本代表「侍ジャパン」の岡本和真内野手（ブルージェイズ）が2日、京セラドームのオリックス戦前に会見に臨んだ。岡本は今オフにブルージェイズと契約を結び、チームキャンプで調整。1日に大阪で行われた侍ジャパンの決起集会には参加していた。「凄くいい雰囲気、楽しい雰囲気の中で、過ごしました。本当に大人数なので、いろいろな会話がありながら、すごく楽し