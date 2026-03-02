侍ジャパンに合流…時差ボケは「今めっちゃ汗かいている」

野球日本代表「侍ジャパン」の岡本和真内野手（ブルージェイズ）が2日、京セラドームのオリックス戦前に会見に臨んだ。

岡本は今オフにブルージェイズと契約を結び、チームキャンプで調整。1日に大阪で行われた侍ジャパンの決起集会には参加していた。「凄くいい雰囲気、楽しい雰囲気の中で、過ごしました。本当に大人数なので、いろいろな会話がありながら、すごく楽しい会になったかなと思います」と振り返った。

井端弘和監督はこの日の試合にはスタメンで起用しないことを明かしていた。「痛いところもないですし、順調に実戦もやってきましたし、体調はいいと思います」と万全を誓っていた。時差ボケには「変な時間に寝ないとかそれなりにしましたけど。今めっちゃ汗かいているので。さっき井端さんに『体温高かったら時差ボケだ』って言われたんで、そういうことなんだなと。僕としては、あまり苦しみっていうのは今のところないです」と苦笑いで語った。

WBC本戦では中軸を任される可能性が高い。「本当に試合に出る出ない関係なく、チームの勝ちに貢献できるように自分なりに、少しでも貢献できるように頑張りたいなと思っています」と意気込んだ。

5日から始まる1次ラウンドではチャイニーズ・タイペイ、韓国などと対戦する。「どこの国のピッチャーも野手も、いい選手ばかりだと思うので、しっかりと……頑張ります」と語った。（Full-Count編集部）