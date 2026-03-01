キム・ヘソンが語った大谷翔平の凄さドジャースのキム・ヘソン内野手は1日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨む韓国代表の一員として、京セラドームでの練習に参加した。球場に集まった報道陣から同僚の大谷翔平投手について聞かれると「見て学ぶことが多い選手」と称賛の言葉を並べた。昨年ドジャースに加入したキムは、1年間大谷とともにプレー。ワールドシリーズ連覇にも貢献した。間近で見てきた大谷を「最