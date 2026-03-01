キム・ヘソンが語った大谷翔平の凄さ

ドジャースのキム・ヘソン内野手は1日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨む韓国代表の一員として、京セラドームでの練習に参加した。球場に集まった報道陣から同僚の大谷翔平投手について聞かれると「見て学ぶことが多い選手」と称賛の言葉を並べた。

昨年ドジャースに加入したキムは、1年間大谷とともにプレー。ワールドシリーズ連覇にも貢献した。間近で見てきた大谷を「最高の選手です」と断言。「自己管理が徹底していて、一生懸命で、本当に見て学ぶことが多い選手です」と影響を受けていることを明かした。

野球日本代表「侍ジャパン」には山本由伸投手も選ばれており、WBCで対戦する可能性もある。「みんなが見た通り最高の投手。同じ選手として尊敬していますし、また同じ球場でやりたいです」と対戦を心待ちにしていた。

日本で再会となるが、「2人に会えるのは楽しみですけど、試合では対戦相手になるので、そこでは勝ちたいと思っています」と日韓戦に意欲を示した。

メジャー2年目を迎えたキムは、2月17日（日本時間18日）のライブBPで山本から本塁打を放つなど調整は順調。オープン戦では打率.462、1本塁打、5打点、2盗塁、OPS1.154をマークしており、WBCでの活躍も期待されている。（Full-Count編集部）