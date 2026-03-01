侍ジャパンの山本由伸投手が１日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、粋な“帰国報告”をした。古巣オリックスの本拠地で、２日から強化試合が行われる京セラドームの写真を投稿した。球団応援歌をＢＧＭに添える粋な演出も見せ、古巣愛あふれる“報告”となった。山本は２７日（日本時間２８日）に敵地でジャイアンツとのオープン戦に先発。先頭打者本塁打を被弾し、侍ジャパン合流前最後の登板は３回２失点４奪三