19日、ウクライナの首都キーウで共同通信との単独会見に応じるゼレンスキー大統領（共同）【ウィーン、キーウ共同】ロシア産原油をウクライナ経由で欧州に運ぶパイプラインの輸送停止を巡り、東欧のハンガリー、スロバキア両国と、ウクライナの溝が拡大している。ウクライナはロシアによる攻撃で損傷し修復に時間がかかると説明。一方、ハンガリーとスロバキアは、ロシア寄りの姿勢を取る両国に打撃を与えようと意図的に再開を遅