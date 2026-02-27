お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が25日、オフィシャルブログを更新。５歳の息子の成長を実感したエピソードをつづった。 江上のブログは、20年９月に誕生した長男“とっちゃん”、22年10月に誕生した長女“さっちゃん”の成長の記録や、おいしそうな手料理、仕事の様子などをつづっている。 この日、「心配していた頃。。」と題してブログを更新。絵文字を交えながら、江上は「本日ノンストップでした 見てくださった方々あり