ニッチェ･江上、５歳長男との町中華デート報告＆爆食に感慨
お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が25日、オフィシャルブログを更新。５歳の息子の成長を実感したエピソードをつづった。
江上のブログは、20年９月に誕生した長男“とっちゃん”、22年10月に誕生した長女“さっちゃん”の成長の記録や、おいしそうな手料理、仕事の様子などをつづっている。
この日、「心配していた頃。。」と題してブログを更新。絵文字を交えながら、江上は「本日ノンストップでした 見てくださった方々ありがとうございました〜」と感謝を記し「その後もなんやかんやお仕事しまして、これからさらば青春の光の生配信に23時から出演いたします！！！」と多忙な一日を報告。
続けて「この前とっちゃんと２人でデートした時、とっちゃんが町中華でめちゃくちゃご飯食べてて、成長したなとうるっとしました」と嬉しそうに息子とのデートを振り返った江上。かつては「ごはんを全然食べてくれなくて」と食が細かった時期を明かしつつ、“まだまだ食べます！”とコメントが入った町中華でしっかり食事を楽しむ息子の姿とともに「心配していた頃が懐かしい、、」とつづった。
最後は「家族の為に、母がんばります」と前向きにつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「男の子はこれからどんどん食べるようになりますよ〜」「男の子は育ち盛りになると半端なく食べるから大変だよね」「とっちゃん大きくなりましたね」「本当 ランチ一人前くらい食べる感じ」「とっちゃんと二人で外食いいですね」「がんばってお仕事して、子供達に町中華でいろいろ注文させてあげてね。ふふふ」などの声が寄せられている。
