フレッシュネス（横浜市西区）のハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」が、メキシコ産の“生”のフレッシュアボカド2分の1個をぜいたくに使用した新商品「アボカドシュリンプバーガー 〜ホットソース〜」を3月4日から期間限定で販売します。同時に、昨年も販売された「クラシックアボカドクリームチーズバーガー 〜わさび香るサクサク醤油（しょうゆ）〜」も期間限定で発売します。【写真】えっ！「アボカドバーガー