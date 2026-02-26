フレッシュネス（横浜市西区）のハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」が、メキシコ産の“生”のフレッシュアボカド2分の1個をぜいたくに使用した新商品「アボカドシュリンプバーガー 〜ホットソース〜」を3月4日から期間限定で販売します。同時に、昨年も販売された「クラシックアボカドクリームチーズバーガー 〜わさび香るサクサク醤油（しょうゆ）〜」も期間限定で発売します。

【写真】えっ！ 「アボカドバーガー」定番メニューもおいしそう！ 「紅甘夏」のドリンクも！

両商品は、店舗で熟度管理を徹底したフレッシュアボカドを、その場で皮むきし、提供前に食べやすいように切り込みを入れるひと手間を一つ一つ丁寧に行って調理。柔らかく、舌の上でクリーミーにとろけるフレッシュアボカドの食感、コクがありながらも軽やかな後味も楽しめるのが特長になっています。

新商品は、フレッシュアボカドと、店内で揚げたプリプリ食感のガーリックシュリンプを4尾サンドした一品。シラチャーとスイートチリをブレンドしたホットソースと特製タルタルソースでコクが際だったアボカドのうまみが味わえます。

価格は、ともに単品940円（税込み）で、4月14日までの販売予定です。

また、鹿児島県産の柑橘「紅甘夏」を使用したホットドリンク「紅甘夏クラフトレモネード」とアイスドリンク「紅甘夏クラフトレモネードソーダ」（ともに560円）も登場します。

