新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月14日（土）17時より「ワタナベエンターテインメント」の所属芸人による一番面白い芸人を決める『ABEMA presentsワタナベお笑いNo.１決定戦2026』（以下、『ワタナベお笑いNo.１決定戦2026』）を独占無料生放送。２月21日（土）には、東京・丸ビルホールにて準決勝が開催され、決勝に進むファイナリスト全８組と決勝での組み合わせが決定した。 『ワタナベお笑いNo.１決定戦』は