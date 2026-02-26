ワタナベお笑いNo.１決定戦2026、そのファイナリストは？
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月14日（土）17時より「ワタナベエンターテインメント」の所属芸人による一番面白い芸人を決める『ABEMA presentsワタナベお笑いNo.１決定戦2026』（以下、『ワタナベお笑いNo.１決定戦2026』）を独占無料生放送。２月21日（土）には、東京・丸ビルホールにて準決勝が開催され、決勝に進むファイナリスト全８組と決勝での組み合わせが決定した。
『ワタナベお笑いNo.１決定戦』は今年で10年目を迎えたワタナベエンターテインメント所属の芸人の中から一番面白い芸人を決める大会で、「ABEMA」では2016年度から毎年、本大会の模様をお届け。今年は２月21日（土）に開催された「ワタナベお笑いNo.１決定戦2026 準決勝」で勝ち上がった四千頭身、チュランペット、フタリシズカ、ぎょねこ、金の国、ファイヤーサンダー、アリオス、豆鉄砲の計８組が、ファイナリストとして激戦を繰り広げる。
決戦当日のファーストラウンドは手に汗握る「１対１のタイマン形式」によるトーナメント制が採用され、１stラウンドでは全８組が激突し、勝利した４組のみがファイナルラウンドへの切符を手にする。
準決勝の後には、抽選によって決勝のファーストラウンドの組み合わせが決定し、第１試合では四千頭身とチュランペット、第２試合ではフタリシズカとぎょねこ、第３試合では金の国とファイヤーサンダー、第４試合ではアリオスと豆鉄砲が対戦することが決定。当日の勝敗は審査員票と視聴者投票によって決まる。
トップバッターを務める四千頭身は「僕らだけ漫才vsコントになるので、さすがにいける」と強気の姿勢。一方で「懸念はMCのハライチ岩井さんがチュランペットいじりを上手くやりすぎて、流れを持っていかれること」と毒気たっぷりに分析。対するチュランペットは「マジで覚えとけよ、忘れねぇからな」と即座に応戦し「舐めた年下を、年上として馬鹿でかい声で圧倒します！」とパワープレイでの勝利を宣言。
第２試合のフタリシズカ vs ぎょねこでは「明るいネタか暗いネタか何が起こるか楽しみに！」と含みを持たせるフタリシズカに対し、ぎょねこは「願うは（番組の）鬼レンチャンで出た、肉離れがネタ中に起こること」と予測不能なシュールさで対抗。
第３試合の金の国 vs ファイヤーサンダーでは、連覇を狙う金の国が対戦相手のファイヤーサンダー・こてつに対し「滑舌が悪くて何も聞こえないと思うので勝てる（笑）」と断言。対するファイヤーサンダーは「２年連続チャンピオンは難しい。僕らの出番までにはコントを見る空気が来ている」と冷静に分析しつつも滑舌いじりに対し「台本からサ行を消します（笑）」と徹底抗戦の構え。
第４試合のアリオス vs 豆鉄砲では、２年連続決勝進出となるアリオスが豆鉄砲に対し「ホセさんを地獄へ叩き落としたい。勝ったらだいぶ面白い」と下剋上を狙う。対する豆鉄砲は切実な様子で「ツギクル芸人グランプリの賞金を使い果たしてバイトを再開した。優勝賞金100万でまたバイトを辞める」と生活をかけた背水の陣で挑む。
なお、決勝戦のMCや毎年豪華な顔ぶれとなる審査員は後日発表。ファイナリストたちのなかで早くも火花が散り始めている『ワタナベお笑いNo.１決定戦2026』は、「ABEMA」にて３月14日（土）17時より東京・イイノホールより独占無料生放送。
