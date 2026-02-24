俳優の岡田准一が２４日、都内でマクドナルド「プレミアムローストコーヒー」リニューアル発表イベントに出席し、４０代ならではの悩みを明かした。岡田はコーヒーカラーのブラウンのスーツ姿で登壇。２５日から放映される同商品の新ＣＭに出演し、会社員役を演じている。「僕はこの仕事を早くから始めたのでバイトしたことなくて、ＣＭでもお客さん側（の役）が多い。そろそろ店員サイドもやってみたい」とリクエストした。