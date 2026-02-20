3月の卒業を前に大分市の小学6年生が、学校周辺に設置されているカーブミラーの清掃活動に取り組みました。 【写真を見る】小学生が学校周辺のカーブミラーを清掃卒業前に地域へ恩返し大分 大分市の神崎小学校では、これまでお世話になった地域の人たちに感謝の気持ちを伝えようと、卒業を控えた児童が去年から周辺の道路のカーブミラーを清掃しています。 6年生10人が3つのグルӦ