チェコ代表が来日…3月10日に侍Jと対戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のプールCで野球日本代表「侍ジャパン」と対戦するチェコ代表が20日、宮崎空港に来日した。昨季まで巨人でプレーしたマレク・フルプ外野手の姿もあり、子どもと交流するシーンも見られた。フルプは2023年のWBCで佐々木朗希投手（現ドジャース）から二塁打を放つなど活躍し、2024年9月に育成選手として巨人に加入。2025年7月には支配下登録を勝