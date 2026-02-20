「遠い将来のことを考えたくない」ロッキーズのクリス・ブライアント内野手の現状が不透明となっている。米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が2026年2月17日（日本時間18日）、「クリス・ブライアント最新情報」との見出しで記事を公開。本人の悲痛な胸の内を伝えている。菅野智之投手の獲得に伴い、60日間の負傷者リスト（IL）に入ったブライアント。腰椎変性椎間板疾患による慢性的な腰痛に苦しんでおり、地元紙「デ