昨年5月、エストニアで実施された北大西洋条約機構（NATO）の大規模合同演習において、ウクライナから招聘（しょうへい）されたドローン（無人機）部隊が、模擬戦闘でNATO側の2個大隊を「壊滅」状態に追い込んでいたことが、最近になって欧米メディアの報道で明らかになった。わずか10人規模の部隊が最新鋭の無人機戦術を駆使し、圧倒的な戦果を挙げた事実は、NATO内部に大きな衝撃を与えたという。米紙ウォール・ストリート・ジャ