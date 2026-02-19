日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が展開する「ケンタッキーフライドチキン」が、3月3日のひなまつりに合わせた商品「ひなまつりバーレル」を2月27日から5日間限定で販売します。【画像】「お得すぎ！」これが、420円お得な「バーレル」です！「ひなまつりバーレル」は、「オリジナルチキン」7ピースと「ナゲット」5ピースを詰め合わせた、ボリューム満点の商品です。価格は2230円（以下、税込み）で、各単品