工業的に製造され添加物を多く含む超加工食品の摂取量が多い人は、心臓発作や脳卒中を発症するリスクが高いという分析結果が明らかになった。米国では成人の食事の6割を超加工食品が占めており、深刻な公衆衛生上の課題となっている。