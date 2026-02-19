Googleが音楽生成AI「Lyria 3」のベータ版を2026年2月18日に公開しました。Geminiに作りたい音楽を指示するだけでボーカル付きの30秒の楽曲を生成可能とのこと。すでに日本でも使用可能になっていたので、実際に日本語ボーカル付き楽曲を生成してみました。Use Lyria 3 to create music tracks in the Gemini apphttps://blog.google/innovation-and-ai/products/gemini-app/lyria-3/まずウェブアプリ版Geminiにアクセスしてから「