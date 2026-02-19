ヤクルトの沖縄・浦添キャンプ第3クール最終日の19日、練習が始まる前に池山監督がグラウンドに清めの塩をまいた。塩の入った袋を手に、選手がアップに使う三塁ファウルゾーンから始まり三塁、遊撃、二塁、一塁と内野の守備位置へ。今キャンプでは内野手にケガ人が続出しており山田、内山、新人の松下（法大）と石井（NTT東日本）がリハビリのため離脱し、2軍の宮崎・西都へ移動している。この状況に池山監督は「ケガ人はリ