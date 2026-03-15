ヤクルトの人気マスコット「つば九郎」が復活した。15日のオリックス戦後に行われた出陣式の最終盤で大型ビジョンに姿が映し出され、観客からは大歓声が上がった。つば九郎は94年にデビューし、一人のスタッフが担当してきたが昨年2月に同スタッフが死去したことを球団が発表。その後の活動については「しばらくの間休養」としていたが昨年11月に行われたファン感謝祭で池山監督が「来シーズンから、彼が戻ってきます。彼と一