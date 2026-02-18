北朝鮮は、民族の祝日である旧正月（陰暦正月）よりも、5年に1度開かれる最大の政治行事、第9回朝鮮労働党大会の雰囲気を盛り上げることに力を注いでいる。党大会を前に、金正恩総書記は連日、娘のジュエ氏を伴い、いわゆる「愛民行動」を演出している。北朝鮮メディアは、今後5年間の国家運営方針を示す党大会の代表者らが首都・平壌に集結したと報じた。準備はすでに完了し、平壌駅前には大会を宣伝する大型の掲示物が設置された