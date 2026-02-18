海上自衛隊呉基地所属の自衛隊員が無免許の上、飲酒運転したとして逮捕されたことを受け、呉地方総監部は隊員を停職7か月の懲戒処分としました。懲戒処分を受けたのは補給艦とわだ所属の男性3等海曹（24）です。男性は2025年12月、自宅から安芸郡海田町内の飲食店に無免許でバイクを運転して向かった上、店内でハイボールを6杯程度飲み、その後、自宅に帰るため飲酒した状態で再びバイクを運転しました。男性は、警察による