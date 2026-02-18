新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、人気異世界転生ファンタジー『転生したらスライムだった件』シリーズの新作映画『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』の公開を記念し、２月21日（土）よりシリーズ作品を毎日無料放送する、『転生したらスライムだった件』公式無料チャンネルを初開設する。 『転生したらスライムだった件』（通称“転スラ”）は、全世界シリーズ累計発行部数5,600万部を突破している原