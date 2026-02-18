劇場版公開記念！転スラ公式無料チャンネルがABEMA初開設
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、人気異世界転生ファンタジー『転生したらスライムだった件』シリーズの新作映画『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』の公開を記念し、２月21日（土）よりシリーズ作品を毎日無料放送する、『転生したらスライムだった件』公式無料チャンネルを初開設する。
『転生したらスライムだった件』（通称“転スラ”）は、全世界シリーズ累計発行部数5,600万部を突破している原作：伏瀬氏、漫画：川上泰樹氏によるライトノベルを原作とした異世界ファンタジー作品。異世界にスライムとして転生した主人公・リムルが仲間と共に知恵と度胸で冒険を繰り広げてゆく物語が描かれている。
2018年に初めてテレビアニメ化されると個性豊かなキャラクターやさまざまなスキルを駆使した迫力満点のバトルシーンが多くのアニメファンの心を掴み、TVアニメは３期にわたり放送されたほか、第４期の制作も決定。またスピオフアニメや外伝、さらに劇場版まで多くのシリーズを展開し、さらなる広がりを見せている。２月27日（金）からはシリーズ初の“海”を舞台に、完全新作ストーリーで贈る新作映画『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』が公開。原作者自らが原案・完全監修を務める、劇場版ならではの新たな物語に注目が集まっている。
このたび「ABEMA」での初開設が決定した、『転生したらスライムだった件』公式無料チャンネルでは、２月21日（土）から新作映画『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』の公開当日２月27日（金）までの１週間にわたり、TVアニメ第１期から第３期に加え、OAD３作品、外伝「コリウスの夢」、そしてスピンオフアニメ「転スラ日記」を毎日無料放送。放送後２日間は放送エピソードを無料で楽しめる。
【(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会】 【(C)伏瀬・川上泰樹／講談社】 【(C)柴・伏瀬・講談社／転スラ日記製作委員会】
