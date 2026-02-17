FRコペンの進化型プロトタイプ「K-OPEN ランニングプロト2」ダイハツは2026年2月13日から15日までの3日間、インテックス大阪（大阪市住之江区）で開催された西日本最大級のカスタムカーイベント「大阪オートメッセ2026」に出展しました。ブースではFR化を目指すコペンの進化型プロトタイプや、モビリティビジネスのグローバル商社「SPK」が手がける5速MT仕様のミライースなど、走りを意識したモデルを披露し注目を集めました。