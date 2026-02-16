パシフィコ横浜ノースにて2026年1月12日に開催された日本eスポーツアワード2025。eスポーツアワードは、日本で開催されるeスポーツシーンにおいて年間を通じて活躍した選手、チーム、大会などを表彰するイベントで、今回で3回目となる。【画像】『ストリートファイター6』のジュリをイメージしたSUZUKI GSX-8Rコラボバイク。フォトスポットとして人気を集めた最優秀eスポーツプレイヤー賞の発表に、思わず口元を押さえるGO1選手。