アニメ化が発表されていた『鉄鍋のジャン！』、ティザービジュアルとティザーPV、メイン声優陣が発表された。＞＞＞キャラクタービジュアルやティザービジュアルをチェック！（写真5点）「料理は勝負！」が信条の異⾊の主⼈公・秋⼭醬と個性豊かなライバルたちとの型破りな料理バトルが爆発的な⼈気を博し『週刊少年チャンピオン』で連載されたシリーズ累計発⾏部数1000万部を超える⻄