【鉄鍋のジャン！】ティザービジュアル＆PV、メイン声優陣公開！
アニメ化が発表されていた『鉄鍋のジャン！』、ティザービジュアルとティザーPV、メイン声優陣が発表された。
「料理は勝負！」が信条の異⾊の主⼈公・秋⼭醬と個性豊かなライバルたちとの型破りな料理バトルが爆発的な⼈気を博し『週刊少年チャンピオン』で連載されたシリーズ累計発⾏部数1000万部を超える⻄条真⼆が描く伝説の激ヤバ料理バトル漫画『鉄鍋のジャン！』（KADOKAWA刊）。
昨年末のアニメ化決定発表時には、幅広い世代から⽀持を受けるあおきえいが監督を、さらには話題のアニメ制作会社TROYCAがアニメーションを⼿掛けることも発表され、超ティザーPVは公式X上で驚愕の600万超え再⽣を果たした本作が、2026年テレ東系ほかにて放送されることが決定した。
昨年公開された超ティザーPVで轟かせた主⼈公・秋⼭醬の特徴的な声を演じるのは、⼤⼈気アニメ『チェンソーマン』でチェンソーの悪魔と融合したチェンソーマンとして悪魔と戦うデンジ役を演じた⼾⾕菊之介、そしてジャンと真逆のヒロイン・五番町霧⼦役にはテレビアニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』で明るく陽キャで結束バンドのボーカル喜多郁代役を演じる⻑⾕川育美、醬の唯⼀の理解者・⼩此⽊タカオ役には劇場アニメ『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』で⼈気キャラクター⼭⽥三郎役を演じた天崎滉平、さらには本作で真⾻頂とも⾔える特徴的なナレーションを響かせるのは津⽥健次郎。
⼈気、実⼒を兼ね備えた声優陣が演じることが発表され、ホットな意気込みコメントも到着した。
また声優陣の解禁に合わせ、狂気に満ちた主⼈公‧秋⼭醬を躍動感たっぷりに描いたティザービジュアル、そしてティザーPV、そしてキャラクター設定も公開された。
そして、原作で描かれた魅惑の中華料理を再現すべく、中華料理界のコーディネーターとして活躍中の佐藤貴⼦が、本作の料理監修・コーディネートを担当。また話題の料理研究家‧樋⼝直哉を調理科学監修に招き、さらには佐藤の経験と⼈脈を元に、⽇本を代表する中華料理⼈たちが ”完全再現？！” を⽬指し⼤集結。毎話登場する料理の数々に垂涎必⾄だ。
TVアニメ『鉄鍋のジャン！』2026年放送。続報もお見逃しなく。
※「天崎滉平」の「崎」は「大」の部分が「立」になる字が正しい表記。
（C）⻄条真⼆/KADOKAWA/「鉄鍋のジャン！」製作委員会
