日本政策金融公庫のまとめによりますと2025年10月から12月の県内景況は小企業、中小企業ともに悪化しています。日本政策金融公庫徳島支店では2025年10月から12月の景況について調査を行い、県内の原則従業員20人未満の小企業57社と原則20人以上の中小企業29社から回答を得ました。それによりますと、小企業では「景況は好転した」とする企業の割合から「悪化した」とする企業の割合を引いた値はマイナス28.1で前の四半期から1.7ポ