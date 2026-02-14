Markdown形式でのメモ帳やナレッジベースをローカルで構築、ブラウザでプレビュー表示を見ながら編集できる無料かつ軽量でプライバシー保護を重視したノート作成アプリ「NoteDiscovery」が公開されています。gamosoft/NoteDiscovery: Your Self-Hosted Knowledge Basehttps://github.com/gamosoft/NoteDiscoveryNoteDiscovery - Your Self-Hosted Knowledge Basehttps://www.notediscovery.com/◆デモサイト以下のデモサイトでNote