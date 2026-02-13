【上海共同】中国四川省成都で今月アニメイベントが開かれ、日本の人気漫画「デスノート」の登場人物の姿をしたコスプレーヤーが、日本の首相の名前「高市早苗」と書き込んだノートを見せびらかす動画がインターネットに拡散されている。台湾紙、自由時報電子版が12日報じた。デスノートは、ノートに名前を書かれた人間は死ぬという設定で、主人公が犯罪者を次々と制裁するという物語。自由時報によると、動画はイベント会場