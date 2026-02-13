女子の一大イベント、バレンタインが迫っている。今年は土曜日ということで、盛り上がること間違いない!?最近では男性側が意中の女性に“逆チョコ”を贈ることも珍しくないという。【結果一覧】女性が選ぶ本命チョコ「もらいたい」男性有名人TOP5そこで、週刊女性では20代〜50代の女性1000人にアンケートをとり、「逆チョコをもらいたい男性有名人」を聞きました。今、最もあまーい男性は？ドラマの当たり役から国宝級イケメン