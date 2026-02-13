女子の一大イベント、バレンタインが迫っている。今年は土曜日ということで、盛り上がること間違いない!?最近では男性側が意中の女性に“逆チョコ”を贈ることも珍しくないという。

【結果一覧】女性が選ぶ本命チョコ「もらいたい」男性有名人TOP5

そこで、週刊女性では20代〜50代の女性1000人にアンケートをとり、「逆チョコをもらいたい男性有名人」を聞きました。今、最もあまーい男性は？

ドラマの当たり役から国宝級イケメンまで

「あの人懐こい笑顔で渡されたい」（千葉県・38歳）、「大河ドラマを毎週見てるから」（静岡県・52歳）

5位は、仲野太賀（33）。今年の大河ドラマ『豊臣兄弟！』で主演を務め、まさに“太賀年”。

「太賀さんと一緒に仕事をして彼のことを悪く言う人には、一人も会ったことがありません。俳優の中野英雄さんの次男として生まれ、いわゆる2世ですがそれをみじんも感じさせない実力は彼が自ら身につけたもの。

太賀さんがいることで現場が明るくなるので、あの輝く笑顔でバレンタインチョコをもらいたいのも納得」（ドラマ関係者）

“モテ男”として天下統一できる日も近い!?

4位はSnow Manからランクイン

続いて、

「言葉はいらないからそっと渡されたい」（北海道・28歳）、「はにかんだ笑顔を見たい」（宮崎県・36歳）

4位は目黒蓮（28）。人気漫画『SAKAMOTO DAYS』の実写映画公開が4月に控え、話題を呼んでいる。

「目黒さんといえば、'22年のドラマ『silent』（フジテレビ系）で、耳が聞こえなくなる役を演じ人気が爆発しました。他にも昨年末にヒットしたドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）での実直な役柄などから寡黙なイメージが定着していますが、『SAKAMOTO DAYS』ではアクションにも挑戦するということなので、新たなファンもつきそう」（女性誌記者）

“めめ”人気は今年もとどまることはなさそう。

3位はドラマで人気爆発の俳優

3位には、

「勝男の手作りチョコをもらいたい」（東京都・30歳）、「あの長身から見下ろされたい」（福岡県・43歳）

昨年のラブコメドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）の勝男役で人気が爆発した竹内涼真（32）がランクイン。現在はミステリードラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）でクールな刑事役を演じているが、竹内本人よりも“勝男の手作りチョコが欲しい”という意見が多く─。

「ドラマ不況の今、役柄でこれだけ人気を博すのはどれだけすごいことか。九州男児で男尊女卑だった勝男が鮎美（夏帆）にフラレて徐々にアップデートしていく、というストーリー。これは竹内さんがキュートに勝男役を演じたからで、彼の力といえます」（ドラマウォッチャーの当山みどりさん）

勝男がチョコ作りに奮闘する番外編を見たいかも。

映画『国宝』の大ヒットで“国宝級”の人気

惜しくもトップに届かなかったのは、

「あの国宝級のきれいなお顔を間近で見たい」（大阪府・37歳）、「もらう側がドキドキしちゃう」（神奈川県・32歳）

映画『国宝』の大ヒットで“国宝級”の人気俳優となった吉沢亮（32）が2位に。現在放送中の朝ドラ『ばけばけ』の錦織役でも存在感を発揮し、“裏ヒロイン”との声も高い。

「お亮の美しさがやっと花開きましたよね。『国宝』の喜久雄に出会うまでは実写映画化がメインで、『東京リベンジャーズ』のマイキー役を20代後半で演じたこともあっておっさん呼ばわりされたりもしましたから。

'11年の『仮面ライダーフォーゼ』のメテオ役で初めて見たときから、お亮を推してきた身としてうれしく思います」（当山さん）

その美しいお顔を近くで見る際は“死ぬる覚悟”が必要かも!

1位はやっぱりこの人

最も多くの女性が選んだ「チョコをもらいたい」男性有名人は、やっぱりこの人。

「真美子夫人がうらやましい」（埼玉県・40歳）、「二刀流だけにどんなチョコをくれるのか興味ある」（青森県・52歳）

大谷翔平選手（31）が1位に。スポーツ選手で唯一ランクインしてトップとは、さすが世界のオータニさん。ドジャース球団と結んだ10年総額7億ドル（約1089億円）の契約金も話題に。当山さんは、

「どんなランキングでも上位に君臨する大谷さん。愛犬のデコピンと真美子さん、娘さんに素敵なバレンタインを贈ってそうだなと想像して楽しむほかないですね。自分がその場に入ることは想像すらできない（笑）」

今年もオータニの快進撃は続きそうだ。