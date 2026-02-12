NHKは12日、渋谷の同局で行われた「NHK番組改定・番組キャスター取材会」を開き、4月から嵐の相葉雅紀（43）がMCを務める新番組「世界で開け！ひみつのドアーズ」（水曜後7・57）がスタートすることを発表した。同局は、同番組について「これまでにない海外紀行番組」と説明。日本のメディアでほとんど紹介されたことのない未知の場所を、住民アンケートを頼りに巡る旅や、私たちの身近にあるアレを作ってくれている異国の人た