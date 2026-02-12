2月11日 公開 【拡大画像へ】 「葬送のフリーレン」公式Xで、「サイコアイズ」を手掛けるカトウタカヒロ氏による応援イラストが公開された。 公開されたイラストでは、フリーレンのエッチすぎる投げキッスに激しく射抜かれたフェルンとシュタルクが描かれている。 【応援イラスト公開】 『サイコアイズ』の カトウタカヒロ先生 ありがとうございます