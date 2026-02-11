第19回朝日杯将棋オープン戦準決勝が2月11日、大阪府高槻市の「高槻城公園芸術文化劇場」で行われ、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）が佐藤天彦九段（38）に96手で勝利し決勝進出を決めた。藤井竜王・名人は、同日午後2時15分から行われる決勝戦で、同準決勝を勝ち抜いた伊藤匠二冠（叡王、王座、23）と対戦する。【中継】注目の準決勝 終局後の表情（生中継中）藤井竜王・名人が3年ぶり5度目の優勝へ向けて