ものを“ふく”ことと“福”をかけた「拭く活」が、インスタグラムでも人気のヤスキチさん（40代・整理収納アドバイザー）。ここでは、キッチンをふくときの快適な手順と、ふきやすい環境を整えるための収納ヒントを紹介。冷蔵庫の上になにも置かない、コンロ回りは使う頻度に合わせて収納する、など、今日から試しやすいアイデアを多数お届けします。※ この記事は『拭く活』（主婦と生活社刊）を一部抜粋・再構成して作成してい