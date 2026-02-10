食品の値上げが続くなかで増え続ける食費。浪費家から節約生活に転換して8年、YouTubeで節約術を発信する3児の母、みさきさんは、無理な我慢をせず、習慣を少し見直すことで家計が大幅改善したそう。みさきさんが今も続けている「簡単な習慣」を紹介します。習慣1：「おにぎり持参」で外食を減らす急いでいるときや子連れでのお出かけの際には、ごはんのことを考える余裕もなく、ついコンビニや飲食店に立ち寄りたくなる日も。でも